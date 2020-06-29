القبض على شخص ينتحل صفة ملازم أول بالدعم السريع

نيالا : محجوب حسون

ألقت إستخبارات الدعم السريع بنيالا بولاية جنوب دارفور القبض على المتهم/ع/م/ع/البالغ من العمر (٣٢) عاما ينتحل صفة ضابط برتبة ملازم اول دعم سريع بكامل زيه ويمارس تنظيم السيارات في محطات الوقود.

ولفت العقيد حسين صالح نهار مدير استخبارات الدعم السريع بجنوب دارفور للصحفيين إلي أنه تم رصد ومتابعة المتهم الذي ظل يمارس هذا النشاط منذ ثلاثة أشهر ودخل العديد من الوحدات العسكرية مبيناً أنه عندما يسأل من قبل الدعم السريع يزعم أنه يتبع للقوات المسلحة والعكس.

مشيراً إلى أنه تم التحقيق معه وتحويله إلى النيابة وتم فتح بلاغ تحت المواد (٦٠) استعمال الزي والعلامات العسكرية والمادة (٩٠) ادعاء صفة الموظف العام، مناشداً الأجهزة الأمنية بالتعامل الصارم في محطات الوقودمع أي شخص يرتدي الزي العسكري والتحقق من هويته.