شاهد بالفيديو.. «مناع» يكشف عن حيثيات مداهمة مقرات تحالف تنظيمات إسلامية

الخرطوم: السوداني

كشف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال «صلاح مناع» عن مداهمتهم لمقر التواصل العالمي للتدريب والتنمية البشرية بضاحية أركويت بالخرطوم، اليوم الاثنين بالتنسيق مع الأجهزة العدلية والشرطية.

وقال «مناع » بأننا قمنا باقتحام هذا المقر الخاص ب « حشد»، وهو تحالف التنظيمات الإسلامية منها « حشد، المؤتمر الوطني، المؤتمر الشعبي، منبر السلام العادل» الذي يتزعمها د. محمد علي الجزولي، وذلك لمنع أي عمل يخل بالثورة ويؤثر على حياة المواطنين.

وقال« مناع» كان هناك عمل منظم من قبل هذا التحالف الاسلامي، لاقامة مسيرات ومواكب واعتصامات، وتجهيز منصة اعتصام.

كاشفاً عن رصدهم لاجتماعات بين هذه التنظيمات، وستتخذ اجراءات ضد قيادات وبعض أعضاء هذه التنظيمات، لتأمين الثورة.

وحيا « مناع » تعاون جهاز الأمن والمخابرات والأجهزة العدلية والشرطية ولجان المقاومة في الكشف عن هذه المجموعات.