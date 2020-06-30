تجمُّع المهنيين: ترس ديسمبر بالمرصاد لقوى الثورة المضادة وزواحفها المتربصة

الخرطوم: السوداني

قال تجمُّع المهنيين السُّودانيين، إن البلاد تستقبل الذكرى الأولى لمليونيات 30 يونيو 2019 وما زالت أهداف ثورة ديسمبر بعيدة المنال.

وأوضح في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الجماهير الثائرة تخرج مرة أخرى للشوارع تجديدا لعهد قطعته للشهداء باستكمال الطريق، ومن أجل تصحيح مسار الفترة الانتقالية وفرض إرادتها في التحقيق العاجل لمطلوبات ثورتها واستحقاقاتها التي مهرتها بالدماء وغالي التضحيات.

وأضاف: تُسيّر قوى الشعب الثورية الحية مواكبها مؤكدة ألا مجال للتهرب والتسويف بالخطب والوعود، ولا يمكن التلاعب بأهداف الثورة الواضحة الناصعة، مشيراً إلى أن مواكب اليوم تؤكد لقوى الثورة المضادة وزواحفها المتربصة أن هيهات، فترس ديسمبر المقدام صاحٍ ويقظ ولكم بالمرصاد.

وأشار إلى مطالب الثوار منها ان تولّي مجلس الوزراء المدني لملف السلام العادل المستدام وتحقيقه بالمخاطبة الجادة لجذور الأزمة السودانية عبر مائدة واحدة دون تجزئة وتقسيم مع مشاركة أصحاب الحق والمصلحة من المتأثرين بالحرب والنازحين في المعسكرات، فضلاً عن إصلاح المنظومة العدلية وتصفية تمكين عناصر النظام البائد في القضاء والنيابة، وتقديم رموز النظام البائد ومرتكبي كل الجرائم منذ 30 يونيو 1989 وحتى اليوم لمحاكمات عادلة وعلنية بشكل عاجل ودون تأجيل.