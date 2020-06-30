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شاهد بالصور: تلفزيون السودان يتضامن مع مليونية 30 يونيو بإجلاس مذيعيه على «اللساتك»

المنوعات والفنون
By alsudani 0

الخرطوم: محمد الطاهر

بدأ ديكور تلفزيون السودان القومي هذا الصباح بشكل غير مألوف، وذلك بوضع إطارات السيارات «اللساتك» و الحجارة، داخل الاستديو في رمزية للتضامن مع مليونية 30 يونيو.

وكتبت أسماء سيداحمد «مُعدة بالتلفزيون»، على صفحتها بفيسبوك: «التحية للمخرج صلاح محمد نور مخرج الحلقة والمعدة حرم شيخ الدين، اعتقد الفكرة انو اللساتك والتروس رمزية للمواكب وده كان المقصود».

وتابعت: «اتمنى من كل مشاهد أن يناقش المحتوى لانها كانت فقرات جميلة ومعبرة ومواكبة».

فيما انتقد بعض المختصين طريقة التنفيذ قائلين: «فكرة مبتذلة جدا مع احترامي لك يا اسماء هذا ليس منظر تلفزيون رسمي، كان من الممكن أن تظهر اللساتك كخلفية صورة شغل جرافيك مش يقعدوا عليها».

وتشكل « اللساتك» مفردة من مفردات الثورة السودانية التي كان يُستعان بها إبان الحراك الشعبي في إغلاق الشوارع، ويُعبر باشعالها عن الاحتجاج، إلى جانب «الحجارة» التي استخدمت في« التروس».

alsudani
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