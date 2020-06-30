مِعبر أرقين: إيقاف رِحلات تَفويج العَالِقين بِمصر.

الخُرطوم: اليسع أحمد

كشف نائب مُدِير مِعبر أرقين الحدودي الهادي أحمد آدم عن إيقاف رحلات تفويج العالقين السودانين بجمهورية مصر عبر مِعبر أرقين منذ أمس الأوَّل.

وأوضح آدم في تصريح خاص ل (السوداني) الثلاثاء أن الظروف الأمنية بالبلاد ودعاوى تنظيم مسيرات تصحيحة للثورة بالعاصمة والولايات أدى إلى إيقاف رحلات دخول العالقين إلى البلاد، وأكد وصول (٤.٢٥٥) عالق سوداني عبر المِعبر ، ونوه إلى إستئناف الرحلات الأسبوع المُقبل، مُشيراً إلى جاهِزية المِعبر لإستقبال عدد (٥٠) بص في اليوم وتقديم الخدمات اللّازمة حتى دخول آخر عالق سُّوداني .