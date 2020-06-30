تجمع المهنيين يعلن إختطاف صفحته بواسطة السكرتارية القديمة للتجمع

الخرطوم: السوداني

أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن إختطاف صفحته الموسومة بالعلامة الزرقاء على منصة الفيسبوك بواسطة المجموعة المنشقة منذ الثالثة والربع من عصر اليوم.

ووصف الخطوة بـ(الغادرة)، والمجرّدة من كل أخلاقيات العمل العام، مشيراً إلى أنها توضح رعب المجموعة من مواصلة الخط الإعلامي الثوري للتجمع، والذي استعاده بوضوح منذ انتخاب سكرتاريته الحالية.

وأكد التجمع في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه سيتابع كل الإجراءات الفنية والقانونية لاستعادة الصفحة، مشيراً إلى أن ما يُنشر على تلك الصفحة لا يمثل مواقف تجمع المهنيين ولا إعلامه بأي حال.