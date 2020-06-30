بالفيديو .. الاعتداء على وزير الصحة السوداني من قبل متظاهرين بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

تعرّض وزير الصحة السوداني د. «أكرم على التوم» اليوم الثلاثاء إلى محاولة اعتداء من قبل حشود أثناء مليونية 30 يونيو بالعاصمة السودانية الخرطوم، فيما تضاربت الأنباء عن مكان الحادثة أثناء افتتاح مركز الشهيد قصي حمدتو للعزل بضاحية جبرة.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، «التوم» وهو محاطاً باعداد من المتظاهرين الذين سبوه وحاولوا الاعتداء عليه، بينما شكل البعض طوقاً لحمايته منهم.

ولاقت الحادثة شجب وادانة من عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، لاسيما أن الثورة ظلت توصف دوماً بـ «السلمية».