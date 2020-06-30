مذيع بقناة «طيبة» يَدعُو على الثوار ويتفاجأ بانه على الهواء مباشرة

الخرطوم: السوداني

تداولت وسائل التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمذيع قناة طيبة الفاتح مختار، وهو يَدعُو على الثوار الذين خرجوا في مليونية الـ(30) من يونيو اليوم.

وحمل الفيديو صوت المذيع وهو يلاحق الثوار باللعنات عقب أن طلب العودة للكنترول لمشاهدة المظاهرات في بعض المناطق بالخرطوم، قائلاً: «الله لا يبارك فيكم ولا يكسبكم، الله لايبارك فيكم ولا يكسبكم»، ولم يكن يعلم انه على الهواء مباشرة.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا عليه، لكونه كان يَدعُو ضد الثوار، وكتب الشاعر السر عثمان الطيب قصيدة فيه تقول بعض ابياتها:

(الله لا يبارك فيكا

الله لا يكسبك انت

لا من فضلو يوم يديكا

يا زاحف.. لئيم متواطي

***

فضحك ربنا وأخزاكا

والصوت جانا من تالاكا

من بلد التُّرك بـهـِناكا

تشتم في وطن رباكا

من خيرو العميم أداكا).