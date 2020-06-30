شاهد بالفيديو: القيادي بالشيوعي «صديق يوسف» محمولاً على الأكتاف هاتفاً «الدم قُصاد الدم»

الخرطوم: السوداني

أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، في ذكرى 30 يونيو، نشر مقطع فيديو، يظهر فيه القيادي البارز وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني المهندس «صديق يوسف»، محمولاً على الأكتاف وسط حشود من المتظاهرين.

وظهر «يوسف» يهتف مع أعداد من المتظاهرين باحد شوارع الخرطوم في وقت مضى « الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية»، في إشارة إلى المطالبة بالقصاص من المتهمين بفض اعتصام القيادة في 3 يونيو من العام الماضي.

وكان عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا، والقيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير صديق يوسف، ونائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي، قد تحدثوا يوم السبت، عن أن احتجاجات الثلاثاء المقبل 30 يونيو عبارة عن «احتفالات ».

فيما أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، إن مليونية 30 يونيو، لاستكمال أهداف الثورة، وتصحيح مسارها، وإنهاء مظاهر التهاون والالتفاف على إرادة الشعب، وليست للاحتفال.