لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن تقريرها الميداني

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن تقرير الميداني مساء اليوم الثلاثاء، عقب مليونية 30 يونيو.

جاء فيه: شهدت مواكب اليوم صعود شهيد، وقد تم التعرف على هويته الشهيد «علي محمد علي» 33 عاما، إثر إصابة برصاص حي في الصدر.

فيما أجملت عدد الإصابات في الآتي:

– عدد 3 إصابات في الرجل بالرصاص.

– إصابة في الرأس نتيجة للدهس بسيارة، تم تنويم المريض بالمستشفى لمتابعة حالته.

– شاب عشريني، مصاب بطلق ناري في الفخذ تسبب في حدوث كسر بعظم الفخذ، حالته الآن مستقرة وسيخضع لعملية جراحية.

– شاب عشريني، مصاب بطلق ناري في منطقة الإلية، حالته مستقرة.

– شاب عشريني آخر، إصابة بطلق ناري في منطقة الإلية، الحالة مستقرة.

– شاب عشريني، مصاب بطلق ناري في منطقة الصدر، تسببت في مضاعفات، يتلقى العناية الطبية اللازمة وحالته مستقرة الآن.

– شاب عشريني، مصاب بسلاح أبيض (سكين) في الصدر، أدت إلى حدوث نزيف داخلي ومضاعفات أخرى، يحتاج إلى إجراء عملية جراحية.

– إصابة برصاص مطاطي، أدت إلى تهتك جزئي في صيوان الأذن، الحالة مستقرة.

– إصابة عميقة بآلة حادة، أدت إلى قطع أوردة الساعد الرئيسية، تحتاج إلى تدخل جراحي متخصص.

– عدد (44) إصابة في الرأس، متفاوتة الخطورة، بعضها بسبب عبواة الغاز المسيل للدموع، تلقت الخدمة الطبية اللازمة.

– عشرات الإصابات بسبب الضرب نتيجة لعمليات النهب، تتفاوت من الجروح البسيطة إلى الطعن بالآلات الحادة، والكسور البسيطة بالأطراف.

– حالات إختناق عديدة جراء استخدام الغاز المسيل للدموع.

– كسر بالساعد لشاب نتيجة للتزاحم.

– إصابات عديدة متفرقة نتيجة للضرب بالـ(طوب)، نتجت عنها جروح وكدمات سطحية، بعضها احتاج إلى خياطة بسيطة.

وقالت اللجنة إن سقوط شهيد اليوم نقطة سوداء وعار في جبين حكومة الثورة التي جاءت بتضحياتٍ عظيمة، وسنوافيكم بكل جديد في حينه.