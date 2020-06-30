«مناع» يكشف عن مخططات لضرب سلمية الثورة عبر الاغتيالات والتفجيرات

الخرطوم: السوداني

قال المتحدث الرسمي باسم لجنة إزالة التمكين صلاح مناع، انه تم كشف مخططات لضرب سليمة الثورة من قبل من وصفهم «بالاشرار»؛ وذلك بخلق عمليات قتل وتفجيرات في يوم ٣٠ يونيو «امس»، وذلك من خلال زج ١٥ الف متظاهر، وتسليح بعضهم بالمسدسات والملتوف.

وأضاف مناع في تغريدة على حسابه بتويتر، ان المخطط كان يتضمن عمليات قنص في «شارع الستين، وأم درمان الإسلامية، وقصر الشباب والأطفال»، لخلق فتنة بين الدعم السريع والقوات النظامية، وجر البلاد لحرب أهلية.

واكد مناع ان السودان عبر اليوم إلى رحاب الدولة المدنية في ذكري ٣٠ يونيو؛ في ظل سلمية الثورة والشراكة بين المكون المدني والعسكري من اجل معركة البناء والسلام والتنمية.