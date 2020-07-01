ارتفاع جديد في أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق

ام درمان : عبير جعفر

أجمع بعض تجار السلع الاستهلاكية بسوقي الخرطوم وام درمان في حديث ل( السوداني) على تسبب ارتفاع الدولار الأخيرة في زيادة أسعار السلع.

واشار رئيس تجار الجملة السابق بسوق امدرمان فتح الله حبيب الله إلي أن الوضع لايحتمل، هنالك فئات قدرتها ضعيفة على تحمل الحظر ٫ وكشف عن ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق بنسبة 10%-12% ٫ ونوه الى أن الشركات ومصانع السلع الغذائية محدودة ٫ وطالب الجهات المختصة بالسماح لمن يحمل رخصة تجارية لتجار المواد الغذائية الدخول السوق وعلى الجهات ذات الصلة اعادة النظر في الحظر .

وتوقع المزيد من زيادة الأسعار بالأسواق حال استمرار الدولار في الإرتفاع ٫ مشيرا إلي ان جوال السكر عبوة (50) كيلو قفز الى (4 ) آلاف جنيه بدلا عن (3٫5) الف جنيه أما الزيت عبوة (36) لتر بلغت (4 ) آلاف جنيه من (2٫800) جنيه.

وقال تاجر بام درمان عبدالله آدم إن هناك استقرار في اسعار السلع وضعف في القوى الشرائية ٫ مشيرا لتكبد التجار خسائر فادحة بسبب الحظر

وقال إن هنالك ارتفاع في اسعار صابون الغسيل قفز ل(٢٠) جنيه ل(1) جرام بدلا عن (١٥) جنيها ووزن الصلصة (50) جرام بسعر (20) جنيه بدلاعن (10) جنيهات وتوقع زيادات جديدة حال استمرار الحظر وتذبذب سعر الصرف ٫ واشار الى ان سعر رطل الزيت الفول يتراوح ما بين (١٢٠) الى (١٤٠) جنيها وكيلو ملح الطعام (90) جنيها.