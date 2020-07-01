استقرار أسعار مواد البناء بالخرطوم

الخرطوم : عبيرجعفر

قال مسؤول تسويق مصنع اسمنت عطبرة معتز محمد حسن ل( السوداني) إن أسعار الأسمنت تشهد استقرارا على مستوى المصانع والاسواق خلال فترة اغلاق الأسواق وضعف القوى الشرائية ٫ مشيرا إلي أن سعر طن اسمنت عطبرة من المصنع يبلغ ( 14.9) ألف جنيه وباقي المصانع

بربر التكامل استقر في ( ١٦ )ألف جنيه للطن بينما اسعار الأسواق تتراوح مابين(٢٢ ) ألف جنيه لأسمنت التكامل و(٢٣ ) الف جنيه لبربر و(٢٤) الف جنيه لأسمنت عطبرة٫ متوقعا استقرار الأسعار الحالية وتوقع ركود البيع و تراجع الطلب في فصل الخريف.

وافاد تجار مواد البناء ببحري والسجانة ( السوداني) باستقرار الاسعار بسبب الوضع الراهن وضعف الحركة التجارية .

وقال تاجر اسمنت ببحري سليمان محمد ان سعر الطن من المصنع بلغ (16) الف جنيه أما سعر السوق للقطاعي (25٫5) ألف جنيه و الجملة (23) الف جنيه وسعر الجوال (1٫250) جنيه ٫ مشيرا لوفرة العرض.

واكد تاجر اسمنت وسيخ بالسجانة أحمد ابراهيم استقرار اسعار الأسمنت والسيخ لضعف القوى الشرائية ووفرة حجم العرض بالسوق، مشيرا إلي أن سعر طن سيخ أوميقا (92) الف جنيه للطن ٫و الأسعد وابانوب (100) ألغ جنيه بسبب ارتفاع سعر الصرف خلال الفترة الماضية ٫ مشيرا إلي ان سعر طن أسمنت عطبرة بلغ (24) الف جنيه واسمنت بربر (23) الف جنيه.