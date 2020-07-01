مستشار البرهان : محمد علي الجزولي أورد معلومات كاذبة

الخرطوم:السوداني

قال العميد دكتور الطاهر ابوهاجة المستشار الإعلامى للقائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان فى تصريحات صحفية أن المعلومات الوارده في الفيديو المنسوب للدكتور محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية والذي تداولته وسائط إعلامية مختلفة َمؤخرا عاريه تماما و لا اساس لها من الصحه .. و قال ان الفديو المذكور اورد معلومات كاذبه تتحدث عن مشروع عنصري لتفكيك السودان وراءه جهات علمانية متطرفة وحركات مسلحة وأحزاب سياسية بدعم إقليمي لاجتياح الخرطوم وضرب القيادة العامة للقوات المسلحة واعتقال ١٣ ضابط و٢٠٠.فرد من لجان المقاومه …و اكد ابوهاجة ان هذا الفيديو القصد منه خلق البلبلة وزرع الفتن .