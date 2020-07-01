وزير الصحة ينفي وجوده بمليونية تصحيح المسار وتعرضه لهتافات عدائية

الخرطوم :السوداني

نفى وزير الصحة الإتحادي د.أكرم علي التوم، ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية بالأمس،عن وجوده بمليونية تصحيح المسار التي شهدتها ولايات السودان وتعرضه بهتافات عدائية.

وبحسب توضيح صحفي للمكتب الإعلامي للوزا ة. قال التوم لايمكن ان أخرج في مليونية هدفها تصحيح مسار الحكومة وأنا جزء من الحكومة. وعلل التوم وجوده بشارع المطار بالقرب من كنار، بسبب ارتباط مسبق يقضي بحضوره افتتاح مركز الشهيد قصي حمدتو بجبرة، وقال التوم، نسبة لتعطيل حركة المرور والكثافة السكانية بالشوارع لم تسمح له بالحضور في الوقت المناسب.

وأضاف التوم، (عند ازدحام المرور هاتفت أحدى منظمات الإحتفال بإفتتاح مركز الشهيد وأخبرتني أنهم بشارع المطار بالقرب من كنار، ويصدف انني متواجد بنفس المكان فذهبت الى مكان تواجد أسر الشهداء) على حد قوله. واضاف، ذهبنا الى مطعم جنوب كنار وجلسنا مع عدد من لجان المقاومة من بينهم لجنة خدمات امتداد الدرجة الثالثة بجانب عدد من أسر الشهداء. وقال إنه ناقش أثناء ذلك إعادة تشغيل وتوسيع المراكز الصحية ودعم الخدمات الصحية بالولايات بجانب توفير الدواء.

ولفت التوم، الى فقدان هاتفه الجوال جراء الإزدحام اثناء حركة سيره من المطعم جنوب كنار بشارع المطار الى مكان سيارته، معللا ذلك بأنه أمر طبيعي يحصل عادة في الزحام.