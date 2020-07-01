مذكرة مطلبية من تنسيقية لجان مقاومة النيل الأبيض لحكومة الولاية

النيل الابيض: سوسن محمد عثمان

نظمت تنسيقية لجان المقاومة ربك و بقاعة مركز التدريب المستمر بربك مؤتمر صحفي تم من خلاله عرض مذكرة موكب ٣٠ يونيو التي تم تسليمها لممثل والي النيل الأبيض حيث استعرض ممثل لجان المقاومة النقاط الأساسية للمذكرة والتي شملت استكمال عملية السلام والإسراع بتوقيع اتفاقيات السلام الشامل وتكوين مفوضيات السلام بجانب اكمال هياكل السلطة الانتقالية في الجهاز التنفيذي والتشريعي وتعيين الولاية المدنيين والقصاص الشامل لشهداء ثورة ديسمبر المجيده هذا وأمن المتحدثون في المؤتمر علي ضرورة قيام الحكومة المدنية باعتبارها واحده من مرتكزات عملية الاستقرار والبناء والإعمار بالبلاد مؤكدين دعمهم الشامل لكل محتويات المذكرة وتصحيح مسار الثورة عبر انزال شعارها حريه سلام وعداله علي أرض الواقع.