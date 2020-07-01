30 يونيو وسيلة .. الغايات العظمى !

لأنني كنت على يقين من قدرة الشعب على الفعل .. ولأنني كنت على يقين أكبر بعجز الآخرين عن تعطيل إرادة الشعب .. فقد قلت من قبل أن تنطلق تظاهرة الثلاثين من يونيو .. إنها ستنتهي بدعم التحول الديمقراطي أولاً .. وبدعم الحكومة الانتقالية .. باعتبارها صاحبة المشروعية في قيادة عملية التحول الديمقراطي ثانياً .. ولست من أنصار الخوض في تفاصيل العيد القومي الذي تمثل في تلك المسيرات الشعبية الهادرة .. لسبب بسيط .. أن تلك التظاهرات .. لم تكن غاية لذاتها .. حتى ننيخ عندها رواحلنا .. ونشدو ألحاننا في فسطاط عكاظها .. بل إن تلك التظاهرات لم تكن إلا محض وسيلة لغاية .. غاية أعظم وأجل .. وهي إكمال تنفيذ مطالب الثوار .. الذين صنعوا الثورة .. ولأن تلك المطالب هي ذاتها مطلوبات إنجاز الفترة الانتقالية التي ستقود إلى التحول الديمقراطي .. !

إذن .. إن كان من ثمة احتفاء أوبالأحرى اهتمام .. فإنما يكون مع تلك المطالب .. وتلك المطلوبات .. وبدءاً دعونا نقول ..إن من أهم مخرجات تظاهرات الثلاثين من يونيو .. منح الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الحكومة الإنتقالية ومجلس وزرائه تفويضاً جديداً .. ليواصل في الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب السوداني في تنفيذ برنامج قوى إعلان الحرية والتغيير .. وفي ذات الصدد تنفيذ بنود الوثيقة الدستورية .. كما توافق عليها السودانيون .. وتواضعت عليها كل الأطراف .. غير أن الجديد الذي ينبغي أن تنتبه له الحكومة .. والذي ينبغي أن ننبهها إليه إن هي انشغلت أو سهت .. أن التفويض هذه المرة مشروط .. نعم مشروط .. لكن .. ولعله من حسن حظ الحكومة .. أن هذا الشعب الواعي والوفي .. لم يرهق كاهل الحكومة بأعباء جديدة .. ولم يقيدها بشروط جديدة .. بل إن الجماهير التي تداعت منتصف الأسبوع .. لم تفعل أكثر من مطالبة حكومتها .. بتنفيذ ذات المطالب التي خرجت من أجلها ضد النظام البائد .. تحقيق العدالة .. سيادة حكم القانون .. السلام والعيش الكريم .. ولأن الشعب في سبيل نيل حقوقه هذه قد تعرض لتجارب مريرة وامتحانات عسيرة .. دفع فيها مزيداً من الدماء .. وقدم فيها مزيداً من الأرواح .. كان طبيعياً أن تتضمن مطالب الشعب .. أن من تسبب في ذلك .. يجب أن ينال جزاءه العادل ..!

إذن .. أيضاً .. هي شروط ولكنها ذات الشروط التي تأسس عليها العقد بين الشعب وحكومته .. هي ذات الشروط التي أقسمت الحكومة على إنجازها .. وهي ذات الشروط التي حصلت بموجبها على التفويض .. قبل نحو عام .. ولأن المواطن قد صبر عاماً كاملاً .. فمن حقه أن يرى إنجازاً على الأرض .. الكل يعلم أن الحكومة الانتقالية محدودة المهام .. وأنها لا تحمل عصى سحرية لإيجاد الحلول .. لكل ما استشكل من أمر .. ولكن المواطن يهمه ويطمئنه .. أن يلمس إردة التغيير لدى الحكومة .. أن تعامله الحكومة كصاحب الشأن الحقيقي .. ورب العمل .. والعامل أمام رب العمل لديه أحد خيارين .. إما تقديم شهادة الإنجاز .. أو رفع تقارير المعوقات والعقبات والأسباب ومن يقف وراءها .. وحينها ستجد الحكومة من الشعب ما يسرها .. 1

حسناً فعل رئيس الوزراء وهو يلزم نفسه بسقف زمني .. فهذا يؤكد جديته في الحد الأدنى .. ويؤكد توفر الرغبة والإرادة على الفعل .. فهذه وحدها تمثل خمسين فى المائة من مشوار التنفيذ ..!