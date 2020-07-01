  *معادلة العسكريين*

• السلطة المدنية تنشأ بموجب دستور مجاز باستفتاء شعبي، يحمل بين دفتيه وثيقة الحريات والحقوق العامة، ويؤسس لمؤسسات الحكم المدني، ومبدأ فصل السلطات، ويبقي الدستور كما هو معلوم مرجعاً لإصدار ومواءمة القوانين المنظمة للحياة المدنية المنشودة، وبالطبع الدستور هو من يحدد وينظم الدور الأساسي للمؤسسات العسكرية والأمنية المختلفة .. وهنا أريد أن أثير نقطة بموضوعية – لتقريب فكرة – وهي إذا تولت أي شخصية عسكرية في هكذا واقع دستوري وقانوني لأي موقع خارج المؤسسة العسكرية – إذا لم يمنع الدستور ذلك كما في كثير من البلدان – فهذا حتماً لا يسمى حكماً عسكرياً أو إدارة عسكرية للموقع لأن الذي يحكم وينظم هو الدستور والقانون وليست الشخصية ذات الطابع العسكري .. وهذه الإشارة أرمي بها إلى مسألة تأهيل وكفاءة العسكريين السودانيين الذين يمكن بجدارة تكليفهم بمهام مدنية صرفة فنية أو علمية أو خلاف ذلك يضاهون بها تأهيل كثير من المدنيبن، وفي بلادنا هنالك أمثلة ناجحة عديدة منذ عهد الاستقلال.

• الواقع الانتقالي المأزوم حالياً في بلادنا بعد تغيير الحادي عشر من إبريل 2019 م ليس سبب أزمته هو رفض أو مقاومة حتمية العبور إلى تأسيس السلطة المدنية الدستورية الشاملة من أي من شركاء المشهد على الإطلاق ، عسكريين كانوا أو قوى سياسية أو مهنية، ببساطة لأن جميعهم يعلم أن هذه السلطة لن تتأسس بشمولها إلا بعد عقد الانتخابات وطرح مشروع الدستور للاستفتاء بواسطة الشعب .. وبالواضح فإن الأزمة الآن هي أزمة صراع على السلطة الانتقالية نفسها، التي أشعلتها الأحزاب المتعطشة واللاهثة، وانحرفت بمتطلبات الانتقال المتمثلة في الحد الأدني من التوافق السياسي، وتسيير شؤون البلاد ومعيشة العباد، وإجازة القوانين الانتخابية التي تتيح للشعب بكل نزاهة وشفافية تحديد خياراته واختيار ممثليه، وللأسف تمارس بعض هذه القوى محاولات إقصاء المؤسسة العسكرية من حقها الأصيل في شراكتها في الفترة الانتقالية ودورها في حمايتها وضمانها الذي نالته بدورها الأساسي والحاسم في التغبير وانحيازها للشباب الذين أوجدوا هذا الواقع، وبدون هذا الدور للمؤسسة العسكرية – في الوقت الراهن – أجزم بأنه يستعصى التعامل مع قضايا دفاع وأمن قومي ومهددات لها تشابكاتها الداخلية والخارجية غير القابلة الآن للمعالجة المدنية الكاملة إلا بعد التفويض الانتخابي ..

• مخطئ أو مغرض من يشكك في تأهيل أو قدرة المؤسسة العسكرية السودانية بكل أجنحتها على لعب أدوارها الأساسية أو الاستثنائية معاً ،، ودور المؤسسات العسكرية في إدارة دول تعاني من ظروف استثنائية في العالم النامي أو غيره حتى تنجلي هذه الظروف وهو محور تم تناوله في كثير من المؤسسات الاستراتيجية والبحثية الدولية ..

• العقيدة العسكرية الوطنية ومفهوم الامن الشامل جعلت ذكاء الجامعات والكليات والمعاهد العسكرية السودانية (التي صارت قبلة الأصدقاء والأشقاء من الدول كما هو معلوم) تخرّج ما يعرف بالقائد الاستراتيجي الذي بجانب مهاراته العسكرية يتخصص في الاستراتيجية ودراسة الجيوبولوتيكا وإدارة الأرض والبشر والموارد إلى جانب تخصصات الهندسة والتقانة والعلوم والقوانين، والصناعات الدفاعية والمدنية، وتضع الكادر العسكري السوداني في مصاف التأهيل العالي والرفيع لآداء مهامه الأساسية والاستثنائية على السواء .. لا يسعى لإقصاء المؤسسة العسكرية – ناهيك عن دعوات التفكيك الخطرة – إلا من له غرض يشبه خرق قاعة السفينة التي تحمل الجميع .. وإلى الملتقى.