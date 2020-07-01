والي الشمالية يدفع باستقالته ويكشف عن الأسباب

الخرطوم: السوداني

دفع والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد حسن الساعوري باستقالته من منصبه كوالٍ للولاية والذي كلف به منذ سقوط نظام البشير.

وقال الساعوري في خطاب استقالته الذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه، أن استقالته تأتي نزولا لرغبة الجماهير التي خرجت في الثلاثين من يونيو، ولفتح المجال لغيره لتقديم مزيد من الجهد لتحقيق اهداف الثورة، واضاف “حتى لا نقف حجر عثرة امام التغيير”.

وتقدم الساعوري باستقالته في خطاب معنون الى رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك مع صورة منها لوزير الحكم الاتحادي ورئيس هيئة الأركان.

واصدر الوالي قبل استقالته قرارات ولائية بإعفاء امين عام الحكومة والمدراء العامين بالوزارات والمدراء التنفيذيين بالمحليات، نزولا لمطالبات لجان المقاومة باقالة جميع المدراء العامين في الوزارت والمجالس والتعامل مع ممثلي قوي الثورة في أمر البديل الذي يعبر عنهم.