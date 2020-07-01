وزارة الصحة توضح أسباب عدم نشر تقارير كورونا وتؤكد فحص 90% من العائدين

الخرطوم : وجدان طلحة

كشفت وزارة الصحة عن اجراء الفحص ل(90)% منهم ، وارجعت تأخر اعلان نتائجها الي الضغط الكبير علي معمل استاك ومعامل اخرى.

فيما أفاد عدد من العائدين إلى البلاد، عدم التزام الوزارة باعلان نتائج فحصهم بعد (3) أيام من أخذ العينات.

واقر مدير إدارة الوبائيات بالوزارة د.بابكر المقبول ل(السوداني) بتأخر نتائج فحص كورونا للذين تم اجلاءهم مؤخرا ، مستدركا: لكن الضغط كبير علي معمل استاك الذي يتم فيه فحص نحو (400) حالة يوميا، مشيرا الي ان نتائج الفحص سيتم إعلانها في كشف واحد ، لكنه لم يحدد وقتا.

في السياق قال د.المقبول ان عدم نشر التقرير اليومي لكورونا خلال اليومين الماضيين بسبب (زحمة العمل في المعامل) .