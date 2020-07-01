وزارة الصحة : اجراء فحص كورونا لـ(90)% من الذين تم إجلاؤهم

الخرطوم : وجدان طلحة

شكا بعض العالقين الذين تم اجلاؤهم الاسبوع الماضي من عدم التزام وزارة الصحة بإعلان نتائج فحص كورونا بعد 3 أيام من أخذ العينات، واعتبروا الامر استهتارا بصحتهم ، في الأثناء كشفت وزارة الصحة عن اجراء الفحص ل(90)% منهم ، وارجعت تأخر اعلان نتائجها الي الضغط الكبير على معمل استاك ومعامل اخرى.

واقر مدير إدارة الوبائيات بالوزارة د.بابكر المقبول لـ(السوداني) بتأخر نتائج فحص كورونا للذين تم اجلاؤهم مؤخرا ، مستدركا: لكن الضغط كبير علي معمل استاك الذي يتم فيه فحص نحو (400) حالة يوميا، مشيرا الي ان نتائج الفحص سيتم إعلانها في كشف واحد ، لكنه لم يحدد وقتا.

في السياق قال د.المقبول ان عدم نشر التقرير اليومي لكورونا خلال اليومين الماضيين بسبب (زحمة الشغل في المعامل) .