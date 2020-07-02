تفاقم الأزمة الاسفيرية .. وتجمع المهنيين يعلن عن بلاغات عطلت صفحته المؤقتة بـ«فيسبوك»

الخرطوم: السوداني

أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن تعطيل صفحته المؤقتة على «فيسبوك » نتيجة لحملات بلاغات قال إنها معروفة المقاصد.

وقال التجمع في بيان له اليوم الخميس« إنه ضمن المساعي المتواصلة لإسكات صوت تجمّع المهنيين وصوت قوى الثورة السودانية الممتدة تم تعطيل الصفحة المؤقتة لتجمع المهنيين السودانيين إثر حملة بلاغات معروفة المقاصد ومن يقف وراءه».

وأكد أنه يتابع الإجراءات اللازمة لا ستعادة الصفحة وأضاف التجمع « شعبنا أقوى وأكبر ولن يطفئوا نور ثورته مهما تعالوا أو طغوا».

وكان التجمع قد أعلن يوم الثلاثاء عن إختطاف صفحته الموسومة بالعلامة الزرقاء على منصة فيسبوك بواسطة المجموعة المنشقة.

ووصف الخطوة بـ«الغادرة»، والمجرّدة من كل أخلاقيات العمل العام، مشيراً إلى أنها توضح رعب المجموعة من مواصلة الخط الإعلامي الثوري للتجمع، والذي استعاده بوضوح منذ انتخاب سكرتاريته الحالية