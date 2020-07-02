مستشار حمدوك: الحكومة أدركت قصور الأداء وسيذهب بعض الوزراء

الخرطوم:السوداني

كشف المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، فايز السليك، عن تعديل وزاري وشيك سيقضي بمغادرة بعض وزراء المرحلة الانتقالية،

وقال السليك في نشرة له، اليوم، :”سوف يذهب بعض الوزراء، لا لأنهم فاشلون، بل لأن الظرف أقوى منهم/ن ، وأن ما ورثته الثورة ظل تركة مثقلة بأفعال النظام البائد، وأن الدولة لا تزال في حالة اختطاف مع وجود أخرى موازية”.

واوضح ان ذلك ويتطلب اعادة النظر فيما لم ينجز، وأن تستعد الحكومة لضخ شرايينها بدماء جديدة، ومن الطبيعي أن تحدث عملية ابدال بعد أن أدركت الحكومة مناطق الضعف، وقصور الأداء، وسوف ينتهي التكليف بانتهاء أجل الفترة الانتقالية، وهو عقد اجتماعي تم ابرامه مع شعوب السودان التي قالت كلمته.