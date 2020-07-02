بشاير يجتمع بهيئة قيادة الشرطة والتقارير تؤكد إستقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد

الخرطوم:السوداني

ترأس مدير عام الشرطة الفريق عادل بشاير، اليوم، الاجتماع الدوري لهيئة قيادة الشرطة.

ونقل المركز الصحفي للشرطة عن نائب المدير العام والمفتش العام الفريق د. عثمان يونس، القول :أن الاجتماع استعرض الموقف الجنائي والأمني بالبلاد، من خلال التقرير الجنائي والأمني والذي أشار الي هدوء واستقرار الأحوال الأمنية بجميع ولايات البلاد بجانب انحسار كبير في معدلات الجرائم الخطيرة .

وقال ان الاجتماع أفرد مساحة لمناقشة وتحليل إنفاذ خطة تأمين الحراك الجماهيري في يوم أمس الأول 30 /يونيو 2020 والذي استطاعة فيه الشرطة إنفاذ خططها في تأمين وحماية جموع المواطنين وتمكينهم من التعبير عن آرائهم في القضايا الوطنية وتناول قادة الشرطة بالنقاش الايجابيات والسلبيات، التي صاحبة إنفاذ الخطة الأمنية لتعزيز الجوانب الإيجابية والعمل علي تلافي السلبيات وفق منهج علمي مدروس، ضمن الخطط التشغيلية للقوات واستخلاص النتائج واتخاذ كافة التدابير المستقبلية التي تمكن القوة من تقديم خدمة مهنية متميزة وباعلي درجات الاحترافية، استعدادا لأدوار الشرطة المستقبلية في إرساء دعائم سيادة حكم القانون.