عاجل : هيئة الأمن الإقتصادي بجهاز المخابرات العامة تنفذ عملية نوعية ادت الي الإيقاع بخمسة متهمين بالتزوير أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 2 يوليو, 2020 8:08 م - 0 هيئة الأمن الإقتصادي بجهاز المخابرات العامة تنفذ عملية نوعية ادت الي الإيقاع بخمسة متهمين بالتزوير وبحوزتهم ماكينات حديثة ومبلغ 252 الف جنيه مزيفة من فئة 500 جنيه شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)