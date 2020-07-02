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عاجل : هيئة الأمن الإقتصادي بجهاز المخابرات العامة تنفذ عملية نوعية ادت الي الإيقاع بخمسة متهمين بالتزوير

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By alsudani 0

هيئة الأمن الإقتصادي بجهاز المخابرات العامة تنفذ عملية نوعية ادت الي الإيقاع بخمسة متهمين بالتزوير وبحوزتهم ماكينات حديثة ومبلغ 252 الف جنيه مزيفة من فئة 500 جنيه

alsudani
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