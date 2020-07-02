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جهاز المخابرات يكشف تفاصيل عملية القبض على انس عمر

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم :السوداني

كشف جهاز المخابرات العامة تفاصيل جديدة، بشأن اعتقال القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول اللواء (م) أنس عمر، ظهر اليوم.
وافاد الجهاز في تعميم صحفي ، أن فريق مشترك من الأجهزة الأمنية تمكن، من القبض على اللواء أمن معاش أنس عمر القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول و العقيد أمن معاش خالد محمد نور بالإضافة للشخص المكلف بتأمينهما و ذلك بحي الهدي بشرق النيل .
مؤكداً شروع الأجهزة في إستجوابهم و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية و الأمنية في مواجهتهم .
وأكد جهاز المخابرات أن كافة الأجهزة الأمنية حريصة على متابعة كافة الأنشطة التي تضر بالامن وتدعو للفتنة والنيل من استقرار البلاد وحرصها على تحقيق الأمن ومحاربة الشائعات

alsudani
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