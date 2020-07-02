جهاز المخابرات يكشف تفاصيل عملية القبض على انس عمر

الخرطوم :السوداني

كشف جهاز المخابرات العامة تفاصيل جديدة، بشأن اعتقال القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول اللواء (م) أنس عمر، ظهر اليوم.

وافاد الجهاز في تعميم صحفي ، أن فريق مشترك من الأجهزة الأمنية تمكن، من القبض على اللواء أمن معاش أنس عمر القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول و العقيد أمن معاش خالد محمد نور بالإضافة للشخص المكلف بتأمينهما و ذلك بحي الهدي بشرق النيل .

مؤكداً شروع الأجهزة في إستجوابهم و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية و الأمنية في مواجهتهم .

وأكد جهاز المخابرات أن كافة الأجهزة الأمنية حريصة على متابعة كافة الأنشطة التي تضر بالامن وتدعو للفتنة والنيل من استقرار البلاد وحرصها على تحقيق الأمن ومحاربة الشائعات