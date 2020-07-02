وصول (156) سودانيا من العالقين بالهند مساء اليوم

الخرطوم :ابتهاج متوكل

من المقرر ان يصل مطار الخرطوم فى التاسعة والنصف من مساء اليوم(الخميس) اولى رحلات الجسر الجوي ، لعودة السودانيين العالقين بدولة الهند.

وقال رئيس مبادرة تكوين المنصة السودانية لمواجهة كورونا رئيس لجنة التسيير باتحاد اصحاب العمل السوداني، هاشم صلاح مطر، في تصريح صحافي، ان الخطوة تأتي فى اطار الجهود المستمرة للمنصة فى مواجهة وباء كورونا وعودة السودانيين العالقين بالخارج، وانهاء معاناتهم جراء توقف الرحلات الدولية للطيران.

واعلن مطر، عن الترتيب والتنسيق الذي تم لانجاح عودة نحو 800 شخص من السودانيين العالقين بالهند، عبر جسر جوي من خمس رحلات تنطلق من نحو خمس مدن هندية تبدأ اليوم بوصول نحو (156) شخص ، منوها الى ان اعضاء المنصة وعدد من المسئولين، سيكونون فى استقبال للعالقين، بالمطار مشيرا الى ان تكوين المنصة السودانية لمواجهة كورونا جاءت بمبادرة من لجنة التسيير لاتحاد اصحاب العمل واتحاداته القطاعية بالقطاع الخاص الوطني، كمنصة شعبية لحشد الدعم المادي والعيني لاكمال استعدادات وتجهيزات الحكومة لمواجهة الجائحة