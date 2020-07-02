قرار بالسماح للمخابز بانتاج الخبز التجاري

الخرطوم: عبير جعفر

اصدر والي الخرطوم يوسف آدم الضي قرارا ولائيا سمح بموجبه بانتاج الخبز التجاري حسب شروط اوردها القرار ونص على إن تقتصر صناعة الخبز التجاري على المخابز الواقع بالأسواق والمناطق الصناعية شريطة الحصول على تصريح لممارسة العمل بنظام الخبز التجاري من وزارة الصناعة والتجارية بالولاية وذلك في موجهات ابرزها إن يكون المخبز مخصص لانتاج الخبز داخل المطاعم والكافتيريات محال الحلويات اضافة الى المخابز التي تعمل ضمن توريد الكميات عبر التعاقدات على الا تقل الكمية عن 8 آلاف قطعة خبز في اليوم ووجه قرار والي الخرطوم المخابز التي تنطبق عليها الشروط عقب حصولها على تصريح السلطات العمل في انتاج الخبز التجاري الزامها بوضع لافتات في مكان بارز توضح تخصيص المخبز لبيع الخبز التجاري كما وجه القرار بمنع بيع الخبز المدعوم للمطاعم والكافتريات والمناسبات بالاضافة الى سحب حصص الدقيق المدعوم من المخابز التي تعمل بنظام الخبز التجاري .