مفوضية حقوق الإنسان تناشد النائب العام بالتحقيق العاجل حول أحداث مسيرات 30 يونيو

الخرطوم :السوداني

كشفت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن رصدها بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت مسيرات يوم 30 يونيو الماضي ، حيث نتج عنها حدوث حالة وفاة واحدة بولاية الخرطوم وعدد من الإصابات في بعض من الولايات.

وناشدت المفوضية النائب العام بالتحقيقات العاجلة حول ما أسفرت عنه أحداث تلك المسيرات وخاصة بلاغ القتل لحالة الوفاة بولاية الخرطوم وتقديم الجناة للعدالة.

وأكدت متابعتها للوصول لكل الحقائق والمعلومات مع الأجهزة الأمنية والعدلية المختصة، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في أحداث التظاهرات السلمية السابقة.