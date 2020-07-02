السلطات الإثيوبية تتخذ مزيداً من التدابير لإعادة الحياة إلى طبيعتها .. « يوجد فيديو»

الخرطوم: مجدي عبدالعزيز

قال مصدر دبلوماسي بالعاصمة الإثيوبية اديس ابابا يتابع الأحداث المؤسفة التي تشهدها اثيوبيا إثر مقتل المغني الإثيوبي هاكالو هونديسا لـ (السوداني) : علمنا ان السلطات الأمنية ستعقد اجتماعا مهما يوم غد ٍالجمعة 3 يوليو لمناقشة وتقييم الحالة الأمنية في البلاد.

يأتي ذلك بعد تزايد وتيرة الإحتجاجات وتصاعد أعمال العنف التي اودت بحياة عشرات المواطنين على أيدي قوات الأمن.

وأضاف إن بعض المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة بالبلاد تبحث إجلاء موظفيها الأجانب من البلاد في ظل تواتر انباء عن وقف الرحلات الجوية واغلاق المجال الجوي بسبب تطور الموقف الميداني والسياسي الذي فجره مقتل المغني الأرومي.