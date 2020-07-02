شاهد بالفيديو .. مسِن سوداني يتفاعل مع أغنية وطنية مؤثرة يحظى بتعاطفٍ واسع على منصات التواصل

الخرطوم: محمد الطاهر

لاقى مُسن سوداني تعاطفاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في السودان، عقب ظهوره على مقطع فيديو أثناء موكب بالعاصمة السودانية الخرطوم، متوشحا علم بلاده، متفاعلاً بشكل مؤثر مع نشيد وطني.

وتفاعل أعداد من مستخدمي منصات التواصل مع المشهد الذي لاقى رواجاً واسعا، للحد الذي دعا البعض للبحث عنه وملاقاته وتكريمه.

يُذكر أن أغنية « أنا سوداني أنا» تعد من الأناشيد الوطنية السودانية الشهيرة والعريقة، التي تجد صدى طيباً في نفوس السودانيين، للشاعر «محمد عثمان عبد الرحيم» الذي رحل قبل ست سنوات، عن عمر ناهز مائة عام بمدينة رفاعة وسط السودان.

ويعتبر الشاعر المجيد «محمد عثمان عبد الرحيم» من الأوائل الذين أسهموا في تأسيس مؤتمر الخريجين عام 1938م، والذي أطلق فكرته الشاعر والسياسي الراحل أحمد خير.