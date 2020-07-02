وزارة الطاقة السودانية تنفي أي زيادة في أسعار الوقود

الخرطوم: السوداني

نفت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، صحة ماتناولته وسائط الإعلام من خطاب مفبرك منسوب لمدير إدارة التوزيع بالإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط يتحدث عن أسعار جديدة للوقود.

و أكدت الوزارة في تعميم صحفي مساء اليوم الخميس، بأن الخطاب مفبرك وغير صحيح وليس هنالك زيادة في أسعار الوقود.

مشيرة إلى أنها بدأت اليوم في تخصيص ستة الف متر بنزين يوميا لمدة ثلاثة أيام وبعدها سيتم تخصيص نفس الكمية او أكثر لمقابلة استهلاك ولاية الخرطوم وبعض الولايات.

وأبانت الوزارة أن الزيادات لا تتم بهذه الطريقة وتحديد الاسعار ليس من اختصاص ادارة الامدادات.

وكان خطاباً مفبركا قد راج على منصات التواصل الاجتماعي، معنونا إلى مدير الإمداد يتحدث عن زيادة جديدة في أسعار الوقود والمشتقات البترولية.