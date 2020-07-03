الأرومو يصعدون من حملة اطلاق سراح معتقليهم

الخرطوم : مجدي عبدالعزيز

صعد ناشطون من قومية الأرومو الأثيوبية التي ينتمي اليها رئيس الوزراء أبي أحمد من حملتهم للإفراج عن عدد من معتقلي القومية جري اعتقالهم علي خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها أثيوبيا في أعقاب مقتل المغني الأرومي هشاللو هنديسا مؤخرا .

وأفادت متابعات ( السوداني ) من أديس ابابا أن المعارض الأثيوبي ( جوار محمد ) دخل في إضراب عن الطعام لليوم الثالث علي التوالي في معتقله علي خلفية اعتقاله وعدد من شباب الأرومو منذ 30 يونيو الماضي ، يأتي هذا التطور متزامنا مع دعوات منظمات حقوقية بالافراج عن المعتقلين ومطالباتها برفع الحظر عن شبكة الانترنت المفروض من قبل السلطات .

وعلمت ( السوداني ) ان الجالية الأرومية بالولايات المتحدة بدأت حملة للمطالبة بالكشف عن مصير أثنين من الأروميين من حملة الجنسية الأمريكية تم إعتقالهما خلال الأحداث الأخيرة هما رضوان أمان ويوسف بشير ، ورفعت الجالية مذكرة الي سيناتور باتي موراي ب (سياتل) – تحصلت ( السوداني ) علي نسخة منها – تحثه فيها علي إدانة العنف والعمل علي اطلاق سراح الأروميين من حملة الجنسية الأمريكية الموقوفين بأديس ابابا .