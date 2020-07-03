شاهد بالصور: مزارعة سودانية تحقق نجاحاً باهرا في زراعة الخُضر وتصدر للخارج

الخرطوم: محمد الطاهر

حققت سيدة سودانية باحثة في مجال النباتات، نجاحا باهراُ في مجال زراعة الخضر بغرض الصادر والسوق المحلي، وذلك من انتاجية حقلها الخاص، حيث تقطع يوميا أكثر من أربعين كيلومترا منذ الفجر لتباشر عملها في اداره مشروعها الذي يساندها فيه ابنها.

يذكر أن سيدة الاعمال الزراعية «قسمة الخالق على محمد خير»، بنت البطانة وسط السودان، هي باحثة نباتات طبية وعطرية.

وتعد واحدة من المزارعات السودانيات الناجحات اللائي يعملن فى زراعه الخضر باستخدام أحدث تقنيات الري والاسمدة والمبيدات العضوية.

نجحت «قسمة» فى تحقيق طموحها بعرق جبينها، واستطاعت أن تصدر الشمام وبعض الخضر الأخرى مثل الطماطم والبصل والثوم والكسبرة من انتاج مزرعتها إلى الخارج، كما وردت منه إلى السوق المحلى.

ولها قصب السبق فى تطبيق فكرة انشاء اسواق «من المنتج الى المستهلك» تخفيفا من معاناة المواطنين، ساعدها في ذلك ابنها الذى جمد سنة دراسية كاملة ليقف بجانب والدته في مشروعها الناجح الذي يعُد مفخرة للمرأة السودانية.