حريق هائل يقضي على أكثر من «700» نخلة مُثمرة بمنطقة «تنقسي الجزيرة» شمالي السودان

الخرطوم: محمد الطاهر

شب حريق هائل بمزارع «الماجداب» بمنطقة تنقسي الجزيره شمالي السودان، قضى على اكثر من «700» نخلة مثمرة للأهالي.

وقال شهود عيان لـ(السوداني) أن الحريق الذي شب ظهر الأربعاء، قضى على جميع انتاجية التمور التي ينتظرها أصحابها كل حول، وأدت قطوعات الكهرباء إلى عدم تمكنهم من اطفائه بتشغيل مضخات المياه، وتخفيف الخسائر.

ولم يُكشف بشكل رسمي عن أسباب الحريق، إلا أن البعض عزاه إلى الإهمال في عدم نظافة النخيل والاراضي حوله، وربما يكون لإبعاد اسراب النحل عن خلاياها بواسطة الصبية للاستفادة من العسل.

ويقول النقيب شرطة «وليد أبو القاسم درويش» الذي يعمل بالأدلة الجنائية بالمنطقة، أن حوادث الحرائق تكررت كثيراً بالولاية الشمالية في الآونة الاخيرة، وفي غضون العشر ايام الماضية، يُعد حريق تنقسي الماجداب الثالث من نوعه، سبقه حريق ضخم قضى على عدد كبير من أشجار النخيل بمنطقة المحس بالشمالية.

ويضيف: وعلى نحو ثلاث ايام نكبت أيضاً منطقة الغربية بمحلية مروي بذات الطريقة، حيث قضت النيران علي عدد كبير من النخيل المثمر وأشجار المانجو في ايام حصادها.

وأفاد «النقيب وليد» بحكم عمله بالادلة الجنائية «كخبير حرائق والكشف عن اسبابها» أن أسباب حرائق المزارع بالولاية الشمالية تتلخص في:

1_ عدم الالتزام بطريقة منتظمة في الزراعة وتحديد مسارات تسهل عمليات التهوية و الفرز الذي يسهل عمليات اخماد النيران في طورها الاول.

2_ عدم فتح الطرق الأمر الذي يصعب مهمة أي آلية يمكن دخولها للمساعده من ناحية تقنية في عمليات الاخماد.

3_ الأوساخ حول النخيل وداخل الجنائن وحولها من حلفي و جريد نخيل متراكم وعُشر وتراكمها لفترات طويله وكلها تعتبر مصادر وقود شديد الاشتعال.

4_ عدم نظافة النخيل بصورة دورية الأمر الذي يجعله متشابكاً يسهل ويسرع في انتقال النيران.

وكشف خبير الحرائق «وليد» أن معظم حوادث الحريق التي حدثت بالولاية لاتندرج تحت الحريق العمد وإنما بسبب الاطفال لعمليات طرد النحل، او لقيام بعض المزارعين بحرق الاوساخ بغرض النظافة والتخلص منها، لتشتعل في نخلة وتنتقل النيران من ثم لبقية الأشجار المجاورة عن طريق الانتقال الحراري اوالتطاير.

وتابع: كذلك يوجد الحريق الكيميائي الناتج عن التخمر وهذا يحدث بفعل التفاعلات الكيميائية الذي ينتج عن البكتريا و يولد غاز من الأوساخ المتراكة كما يحدث في مخازن القطن.

مبيناً أن في كل عمليات البحث والتحري لكل الاحداث داخل الولاية الشمالية لم يتبين لنا في أي منها أن هذه الحوادث كانت بغرض الاتلاف أوالعمد.

منوهاً إلى ضرورة النظافة بالطرق السليمة، و اعادة زراعة نخيل جديد بدلا عن القديم بنخيل ذا قيمة سوقية عالية من أصناف البرحي وغيره، وان تتم عمليات احلال،

لان كل الاحداث والحرائق التي تمت بنخيل قديم مُهمل تتخلله كميات من الاوساخ و مزروع بطريقة تقليدية غير منتظمة.