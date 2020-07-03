جماعة أنصار السنة: الدعوة للعلمانية في المفاوضات شرط تعسفي

الخرطوم: السوداني

أكدت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان دعمها لمفاوضات السلام داعية للدخول فيها بعقل ولضمان إلتحاق المناطق المتأثرة بالحروب بباقي السودان من تنمية وخدمات، مؤكدة أن غيابه يؤثر على مجمل حياة الناس.

وحذر الرئيس العام لجماعة أنصار السنة د. إسماعيل عثمان محمد الماحي في خطبة “اليوم” الجمعة بمسجد المركز العام من تشدد الأطراف بتقديم اشتراطات تعسفية مثل الدعوة للعلمانية.

وقال: الدعوة للعلمانية في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان غير موضوعية باعتبار أن هذه المناطق شهدت الوجود الإسلامي منذ وقت مبكر في السودان ممثلا في سلطنة الفونج في النيل الأزرق والسلطنات الإسلامية في جبال النوبة.

وأشار الماحي إلى أدوار الجماعة في مفاوضات السلام المختلفة في نيفاشا وأسمرا ومواقف الشيخ محمد هاشم الهدية الرئيس الأسبق للجماعة.

كما دعا الحكومة الانتقالية إلى تصحيح المسار في العمل التنفيذي منوهًا إلى إن ملفات الاقتصاد ومعاش الناس والصحة والتعليم لا زالت تراوح مكانها ولم يحدث فيها نجاح يذكر.

وتابع: يعجبنا نجاح الحكومة في هذه المجالات، لأنها تنعكس على المواطن، ولا نترصد التقصير فيها.

وأبدى الماحي خلال خطبته استنكاره للاساءات التي تعرضت لها القوات النظامية مشيرًا إلى أنها تريد أن تجر البلاد للفوضى.

وأشاد بأدوار القوات النظامية في التغيير وتأمين مواكب الـ30 من يونيو.