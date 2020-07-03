تأجيل تطبيق عام الأساس لقانون الضرائب

الخرطوم : ابتهاج متوكل

اعلن رئيس لجنة التسيير لاتحاد عام اصحاب العمل السوداني، هاشم مطر ، عن الوصول لاتفاق لتأجيل سنة الأساس لانفاذ وتطبيق قانون الضرائب الجديد إلى عام 2021م. والذي تُحصل بموجبه الضريبة في 2022م، عوضا عن اعتماده باثر رجعي من العام 2019 وتطبيقه فى 2020 الحالي، على ان يُسن كقانون في اجتماع مجلسي السيادة والوزراء القادم.

وقال مطر فى تصريح صحفي اليوم (الجمعة) إن الاجتماع المشترك الذي انعقد وضم وزير المالية ابراهيم البدوي ووفد اتحاد اصحاب العمل، والأمين العام لديوان الضرائب فتح الرحمن جاويش، شدد على اهمية دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، واضاف : تم الاتفاق على عقد “المؤتمر الضريبي الموسع” خلال الفترة المقبلة، للخروج بتوصيات ومخرجات لرؤية موحدة متفق عليها، يستهدى بها لمشروع قانون الضرائب المستقبلي، ثم وضع الأطر الفاعلة والجديدة لخلق علاقة شراكة إيجابية حقيقية، بين الاتحاد العام واتحاداته القطاعية وديوان الضرائب بما يخدم قضايا الاقتصاد الوطني.

واشار مطر، لتجاوب وتفهم وزير المالية لما يمر به القطاع الخاص، طوال الفترة الماضية وتفهمه للاثر السالب لجائحة الكورونا، على كل قطاعات الاعمال في السودان، معتبرا بان الخطوة بادرة جيدة من الدولة تجاه القطاع الخاص تحول دون تحميله المزيد من الاعباء التي تفوق طاقته.