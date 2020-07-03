استهداف مساحات كبيرة ومشاريع لزراعة الفول السوداني

الخرطوم:ابتهاج متوكل

أكد عضو الغرفة التجارية بشمال كردفان المصدر، يوسف حبيبي إيجابية الطلب المتصاعد على محصول الفول السوداني، داعياً لزيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل الصادر وتلبية الطلب العالمي، وحث المصدرين لاستثمار أموالهم بمناطق الإنتاج وقيام المشاريع الكبرى وإدخال التقانات الزراعية لزيادة الإنتاجية وتحقيق المصالح المشتركة، بين المنتج والمصدر والدولة والمواطن.

وقال لـ(السوداني) إن أسعار الفول عالمياً محفزة، تتيح فرصاً تصديرية جيدة للسودان.

ولفت حبيبي، لاستهداف مساحات كبيرة ومشاريع لزراعة المحصول، بمناطق النهود وما جاورها، موضحاً أن هناك أراضي لم تزرع منذ عشرات السنين، وتابع (حالياً قام المزارعون بتجهيزها للزراعة)، وأضاف: شهدت هذه المناطق إدخال الآلة والتقانة، مؤكداً بأن المزارع يحتاج للدعم المعنوي والإرشاد التوعوي، لاستخدام التقانات الزراعية، كما تنقصه وفرة الوقود والاحتياجات الأساسية، منوهاً إلى ضرورة تكثيف الحملات الإرشادية، للحد من انتشار الافلاتوكسين أثناء الحصاد، حتى يسهم الإنتاج في تغطية احتياجات السوق الآسيوي، والدخول لسوق الأوربي، مشيراً إلى دور غرفة المصدرين في توفير المعلومات والبيانات الصحيحة لمتخذي القرار، لإصدار القرار السليم، بما يحقق المصلحة للإنتاج والصادر.