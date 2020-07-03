اعتقال الإسلاميين – العرض الثالث

بكري المدني

عندما ظهر الخلاف بين الرئيس السابق عمر البشير والشيخ الراحل حسن الترابي رحمه الله نادى بعض الطيبين من القيادات في الحركة الإسلامية بذهاب الاثنين معاً البشير من الرئاسة والترابي من البرلمان كحل للمشكلة وكانوا ينتظرون الاستجابة، وعندما وقعت المفاصلة لم يصدقها كثير من القواعد والقيادات الوسيطة وذهب كثيرون إلى أن الأمر مسرحية لخداع الآخرين، ونظر آخرون للنصف الممتلئ من الكوب وخرجت صحيفة (ألوان) بمنشيت عريض (أخيراً الحركة الإسلامية تسيطر على الحكومة والمعارضة معاً )!

عاش كثير من الإسلاميين على أمل أن ما يجري أمامهم مسرحية حتى بدأت حملة المضايقات في الأرزاق على إخوة الأمس والمطاردات والاعتقالات والتعذيب في السجون والقتل في الشوارع فعاد بعضهم لكتاب التاريخ ومراجعة سنن الحياة.

كان ما حدث في سقيفة بني ساعدة حقيقة لا تزويراً من أعداء الإسلام، وكان الصراع بين الصحابة من بعد جد وما هو بالهزل، ولقد دخل القتل من أجل السلطة أفراد الأسرة الواحدة في بني أمية بن خلف حتى أنشد أميرهم على رأس أخيه المقتول(إني لأقتله وابكي عليه -الملك فوق الأهل والأصحاب)!

عندما قامت ثورة ديسمبر كان بعض الإسلاميين – ولا يزال – بعضهم يطمئن نفسه بأن هناك إخوة لهم في المؤسسات النظامية العامة والخاصة وأن الأمر لن يعدو أن يكون (صفا -استرح) من الحكم قليلاً تحت شعارات (حرية سلام وعدالة ) ثم تكون العودة بالصندوق على كفوف الشعب العزيز بعد أن يكون قد مر بتجربة حكم خصومهم والتي ستكون تجربة مفيدة للغاية!

إن البشير في بيته بالقيادة العامة وبقية القيادات في منازلهم بالأحياء بين الناس أول الأيام إذاً كل شيء تحت سيطرة الإخوان في المؤسسات النظامية العامة والخاصة – نقلت القيادات إلى كوبر فكان التفهم حتى يهدأ الشارع الثائر -اعتقل غندور فإن الأمر لا يعدو أن يكون تأميناً للرجل، وقد بلغت أخبار مسيرة 30يونيو كل المسامع وانتهت المسيرة فإذا بابن تلك المؤسسات نفسها السيد أنس عمر في الحبس أو كما يتهكم بعض حملة شعارات (حرية سلام وعدالة) في (فتيل)!

يا سادة إن كان لكم إخوة في سقيفة المؤسسات اليوم فإنهم ليس بأقل طلباً للحكم من كرام الصحابة وقد يتطور الصراع الذي يحصد الأرواح كما حصدها من قبل، وسوف تكون المضايقات والمطاردات والاعتقالات وربما الاغتيالات حقيقة، فالسجون قادمة والمشانق قائمة والخوازيق حاضرة ومن كان يظن أنه يحيا في مجتمع أكرم من مجتمع الأولين وأرحم من مجتمعكم بكم عند المفاصلة فلسوف يصحو على حقيقة أن أمر السلطة جد وما هو بالهزل!