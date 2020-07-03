شاهد بالفيديو .. الشرطة السودانية تتمكن من القاء القبض على عصابة من النيقرز هددت أحياء الخرطوم

الخرطوم: السوداني

تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من القاء القبض على عصابة من النيقرز متسلحون بسكاكين وسواطير وغيرها، هددت بعض أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، ابان مليونية 30 يونيو الماضية وعقبها.

جاء ذلك بعد بلاغات من لجان المقاومة وسكان الأحياء الذين تجاوبت معهم دوريات من الشرطة على الفور وقامت بالقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى قسم شرطة الخرطوم وسط.

وشكر لجان مقاومة الخرطوم 3 تعاون الشرطة معهم وعدم التقصير في واجبهم بالقبض على من يروعون الامن ويهددون حياة الناس.

يُذكر أن بعض مساجد أحياء الخرطوم كانت قد نبهت عبر مكبرات الصوت في ظهيرة 30 يونيو بأن يأخذ المواطنون حذرهم، كما دعت إلى خروج الشباب في مداخل الشوارع نتيجة ظهور هذه العصابات، وإبلاغ الشرطة في حال أي تهجم.