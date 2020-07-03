الوطني”المحلول” يطالب بإطلاق سراح قياداته ويلوح بخيار المواجهة

الخرطوم:السوداني

طالب حزب المؤتمر الوطني “المحلول” بإطلاق سراح المعتقلين من رموزه وقياداته وغيرهم من الأحزاب السياسية فوراً.

وجدد الوطني الدعوة للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك لمعرفة أوضاعهم الإنسانية.

وقال بيان صادر عن الوطني بالعاصمة الخرطوم، اليوم، أن اعتقال مسؤوله بالعاصمة أنس عمر والقيادي خالد محمد نور، من قبل جهاز المخابرات العامة هو استمرار لنهج “بربري” مؤكداً أن ذلك لن يزيدهم إلا صبراً وتصميماً على مواصلة المسير.

وأكد الوطني انه لن يلجأ إلى خيار المواجهة والعنف إلا إذا أجبر عليه. وأضاف البيان:” المؤتمر الوطني ظل يمارس الحكمه وضبط النفس من اجل هذا الوطن وتفويت الفرصه على أعدائه لكن ظلت حكومة قحت تفهم رسائلنا الإيجابية خطأ”