إزالة التمكين بالقضارف: تطالب الوالي بتحديد موعد لأداء القسم

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القضارف: اليسع أحمد

أوضح عُضو ومُقرِّرْ لجنة إزالة التمكين وإسترداد الأموال بولاية القضارف وجدي خليفة أن سبب تأخير عَمَلْ اللجنة هو أداء القسم .

وكشف خليفة في تصريح خاص ل (السوداني) الجُمعة أن مُدير مكتب الوالي طلب منهم إجتماع إستباقي لأداء القسم بغرض التعارُف ومُناقشة المَقَرْ ، ووصف الولاية ببؤرة للفساد بدليل سيطرة عناصر النظام البائد على مفاصل جميع الوزارات والمحليات، وطالب الوالي بتحديد موعِد محدَّد لأداء القَسَم حتى لا يصبح عائقاً لعملهم ، مُنوهاً أن التأخير يعطي المُفسدين فُرصة لإخفاء الملفات التي تثبت إدانتهم.