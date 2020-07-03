شاهد بالصور : الشاعر «خالد شقوري» يفاجىء أصدقاءه على ظهر كارو إلى مزرعته والتعليقات بالشعر تنهال عليه

الخرطوم: محمد الطاهر

فاجأ الشاعر السوداني الشهير« خالد شقوري» أصدقاءه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بصور له وهو يقود عربة كارو في طريقه إلى مزرعته بقرية« قوز قرافي» بمنطقة القرير شمالي السودان، بعد أن هجر العاصمة للاستقرار في مسقط رأسه.

وقال شقوري في معرض رده على تعليقات الاعجاب بحياة الريف ورغبة البعض في زيارته قائلاً : «والله حبابكم، سر الحياة ان تعيشها بابسط التفاصيل، وتنوم بعد العشي .. وفي فرقة الزمن تمشى على ود المساعيد نتسامر عصراويات … او لود التوم نندله للمنقة .. او مع عطا الله وسيد احمد والقيف والسمك ضحويات.. او سوق كريمه تسامر الاحباب في القهوة، وتتسوق، وتابع : صورة مصغرة لما يحدث، رغم كل شي صعب».

وجاءت التعليقات من قبل متابعيه بأبيات من أشعاره منها: الضحكة هناك من جوه الجوف .. الفرحة هناك مافيها الخوف.

الناس البعيشا ضراعه تمسي سواعدن مفتوله بين دنيا الهموم وصراعا عن لغو الكلام مشغولة.

فيما علق البعض بكلمات الشاعر الراحل «حميد» غلابه ولكن طيابه … طيابه بهذا الغمام

بهذا النيل كم تقايا … وتيراباً نرميهو قام.