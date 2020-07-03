بالصورة .. استقالة والي شرق دارفور اللواء الركن «المزمل حاج»

Prev Post
شاهد بالصور : الشاعر «خالد شقوري» يفاجىء أصدقاءه على ظهر كارو إلى مزرعته والتعليقات بالشعر تنهال عليه
الخرطوم: السوداني
دفع والي ولاية شرق دارفور المكلف اللواء الركن المزمل أبوبكر محمد حاج، باستقالته يوم الاربعاء لرئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك.
وذكر الوالي في خطاب الاستقالة أنها جاءت نزولاً لتلبية رغبات ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيقا لمطالبهم في إكمال هياكل السلطة.
Prev Post
شاهد بالصور : الشاعر «خالد شقوري» يفاجىء أصدقاءه على ظهر كارو إلى مزرعته والتعليقات بالشعر تنهال عليه
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.