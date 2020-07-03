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بالصورة .. استقالة والي شرق دارفور اللواء الركن «المزمل حاج»

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

دفع والي ولاية شرق دارفور المكلف اللواء الركن المزمل أبوبكر محمد حاج، باستقالته يوم الاربعاء لرئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك.

وذكر  الوالي في خطاب الاستقالة أنها جاءت نزولاً لتلبية رغبات ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيقا لمطالبهم في إكمال هياكل السلطة.

alsudani
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