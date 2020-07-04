القيادي إبراهيم الشيخ : «عندنا عود في هذه الثورة مثل لجان المقاومة وظللنا لعشرات السنوات نقاتل من أجل سيادة حكم القانون»

الخرطوم: السوداني

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير «إبراهيم الشيخ»، نحتاج لتحقيق العدالة والحفاظ على حريات الناس وحقوقهم في هذه البلاد، دون التعدي على حكم القانون.

وأضاف عبر بث مباشر على صفحته بـ فيسبوك فجر اليوم السبت، في معرض تفنيده لملابسات القبض على ابنه عقب بلاغ من لجان مقاومة بري، باتهامه مع مجموعة شباب بتهريب جازولين: قال «نحن الثورة دي عندنا فيها عود زي لجان المقاومة، وظللنا لعشرات السنوات نقاتل من اجل سيادة حكم القانون، وعدم انتهاك الحريات».

وقال «الشيخ »: لو تريد مجموعة شعبيويين ان تكون فوق حكم القانون هذا لايستقيم، متسائلاً هل العدالة هي اشباع السادية، وتابع حبست إمرأة هرة فدخلت فيها النار، فكيف تريد أن تحبس شخصاً بلا جريرة ارتكبها.

في إشارة إلى بعض أفراد المقاومة الذين أصروا على الشرطة حبس ابنه إلى يوم الأحد المقبل، رغم التصديق بالضمانة واطلاق سراحه.

وتساءل «الشيخ »: لماذا بعض لجان المقاومة تشتط كمثل هذه المجموعة، وإن كان لايعمم على كلها، مضيفاً محتاجة هذه اللجان أن تسور نفسها بقيم الثورة التي تمددت في ميدان الاعتصام والتمسك بشعارالسلمية، وعليها ان تبعد عن العنف والتعدي على الناس والاتهامات الجائرة بالفساد وانتهاك الحرمات، وان تنأ حتى عن العنف اللفظي.

مستنكراً تصرف لجان المقاومة في محاصرة قسم الشرطة واصرارها على فتح بلاغ ضد ابنه بسبب نقاش احتد مع أحد أفرادها من منطقة بري.

وقال «الشيخ» أنه لم يتدخل لإطلاق سراح ابنه رغم سلامة الأوراق الرسمية لشحنة التانكر التي تحمل تصديق 4 جهات رسمية من بينها الأمن الاقتصادي والجمارك والطاقة والضرائب، للبيع بالسعر الحر.

مضيفاً ان غرض ابنه كان مشاركة عدد من الشباب في توفير جازولين لتشغيل مولد منزلهم في ظل قطوعات الكهرباء، لان الشركات المصرح لها بالبيع الحر لاتبيع بأقل من 100 برميل.

وزاد بقوله لسنا في حاجة للمتاجرة ببراميل جازولين وأنا شخصياً قد أوقفت الدخول في أي أعمال تجارية جديدة منذ أواخر العام 2018 لتفادي الشبهات.

وقال «الشيخ» أن طريقة اتهام الناس بـ أكذب أكذب حتى يصدقك الناس هذا منهج، ولكنه لن يصمد طويلاً، مؤكداً على أهمية توطيد السلام الاجتماعي حتى لانفضي إلى تفكيك بلادنا.

وكانت المباحث الفيدرالية قد اعلنت الجمعة عن تمكنها بالتنسيق مع لجان الخدمات والتغيير بمنطقة بري من انهاء مغامرات عدد 8 متهمين وضبط بحوزتهم تانكر جازولين اتخذت اجراءات قانونية في مواجهتهم بدائرة الإختصاص.

و وفق وكالة السودان للأنباء، قال العميد شرطة حقوقي أمين سعيد مدير إدارة المباحث الفيدرالية في تصريح صحفي، توفرت معلومات لادارته عن وجود متهمين يقومون بتفريغ حمولة تانكر وقود بأحد الأماكن المهجورة جوار معرض الخرطوم الدولي فتم علي الفور تكليف فريق ميداني لتأكيد المعلومة وضبط الجناة بقيادة ضابط.

وعقب المتابعة الميدانية اللصيقة داهم الفريق الميداني الموقع أثناء عملية تفريغ حمولة المركبة وتم تطويق المتهمين والسيطرة عليهم وبحوزتهم تانكر وقود سعة 40500 لتر وعدد 7 براميل معبأة وأربعة اخرى فارغة وعدد11جركانة معبأة.

وتوقيف عدد 8 متهمين وتم اقتيادهم لقسم الشرطة ومباشرة التحريات واتخاذ إجراءات بلاغ تحت المواد 3/57/101/74 من قانون الطوارئ بقسم شرطة بري.