وفاة «فهد العبد الكريم» رئيس تحرير صحيفة الرياض السعودية

الخرطوم: السوداني

انتقل إلى رحمة الله تعالى فهد بن راشد العبدالكريم، رئيس تحرير صحيفة “الرياض” السعودية، بعد معاناة مع المرض، غادر معها للولايات المتحدة، ثم عاد للوطن، لكن المرض لم يُمهله طويلاً حتى فارق الحياة بعد مشوار من العمل الصحفي وصولاً لرئاسة تحرير الزميلة “الرياض”، وفق «سبق».

وأمضى فهد العبدالكريم في مجلة اليمامة أكثر من 22 عاما بدأها محررا ثم سكرتيرا لتحرير المجلة فمديرا لتحريرها، وفي إبريل 2014 تم تكليفه بالإشراف على تحرير المجلة.

وتولى الراحل رئاسة تحرير صحيفة الرياض في 20 يوليو 2017، حيث قدم العديد من النجاحات خلال رحلته الصحفية، وتولى قبلها رئاسة تحرير مجلة اليمامة.

وقد نعاه خالد العريفي، المدير العام لمؤسسة اليمامة الصحفية، في تغريدة له، قال فيها: “الأمر لله من قبل ومن بعد.. الحبيب الغالي فهد بن راشد العبد الكريم، رئيس تحرير جريدة الرياض، في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. المصاب جلل، والفَقْد كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

كما نشر ابنه فيصل تغريدة، كتب فيها: ” انتقل الى جوار ربه الكريم من علمني واكرمني بكرمه والدي وسيدي الأستاذ فهد العبدالكريم يرحمه الله بعد معاناة مع مرض السرطان… بفقده نودع قائداً استثنائياً وتاريخياً في الإعلام السعودي”.