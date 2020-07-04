هل انتهى حقا عصر الشهادات؟

بقلم دكتور عثمان أبوزيد

أصدر الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا بإعطاء المهارة والمعرفة ذات الصلة، أولوية على الشهادة عند الاختيار للوظائف الفدرالية.

💥 سألت صديقي الأستاذ الدكتور عبد القادر أحمد اسماعيل عن رأيه في هذا القرار فأجابني بمقطع تسجيلي مفيد، وأقدم هنا طرفا مما قاله، ثم أعلق عليه:

⭐ هذا أحسن شيء عمله ترامب. لكن “نحن ليه نمشي لترامب… الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل ميسر لما خلق له”.

أن يحوز شخص على الشهادة، لا ينطق عن جدارته، إنما يعني أنه اجتاز مرحلة دراسية. أكثر الدول الراقية تجعل المهارة أولوية، وترامب أقر هذا الأمر ليكون سياسة متبعة.

وضرب د. عبد القادر أمثلة واقعية، من ذلك أنه عندما كان في بداية عمله بالطب سأل بروفيسور عمر بليل:

ما هو أيسر طريق لأكون طبيبا ناجحا؟

فرد عليه بأن أفضل مدرب له هو المريض نفسه، وأوصاه بإتقان العمل الميداني.

ويقول عبد القادر إن توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائي كان تلميذا فاشلا ومطرودا من المدرسة.

قد يكون في هذا اختصار مخل للحديث القيم الذي تفضل به أخي عبد القادر استشاري الطب النفسي.

🔽 وتعليقا على التعليق أقول:

صحيح إن الشهادة يمكن أن تصبح مجرد ورقة، خاصة بعد أن صار الحصول عليها لا يكلف كثير جهد.

وصحيح أن اكتساب المهارة أصعب من اكتساب الشهادة، لكن الشهادة هي من مصادر اكتساب المهارة. وفي بعض التخصصات تكون الشهادة أساسا لا غنى عنه، مثل التخصصات المهنية كالطب والهندسة والقانون.

ولكن بعض الشهادات مجرد شهادات زور. فقد ثبت من تجاربنا في العمل أن بعض المتدربين من حملة الشهادات الجامعية لا يتمكنون من تحصيل المهارات لأنهم يفتقدون الأساس.

ويعني ذلك أنهم لم ينالوا شهاداتهم عن جدارة وجهد حقيقي. ولذلك ينبغي أن يتوجه الاهتمام إلى نوعية التعليم وجودته، لا مجرد اجتياز وإكمال مرحلة دراسية دون تعليم حقيقي.

ومع ذلك فإن بعض المهن تتطلب مهارة فقط، وبعضها الآخر لا بد لها من الاثنتين معا.

لوحظ مثلا أن أغلب قراصنة الانترنت لا يحملون شهادات، فقط المهارة التقنية.

وعندنا في مجال الصحافة، ما يزال النقاش القديم قائما: الصحافة علم أم موهبة؟

لنعتبر الشهادة مجرد (رخصة سياقة)؛ فهناك من يصبح سائقا ماهرا، في حين يصبح (واحد زي حالاتي) زول دركسون بس! وقد يكون هناك من حاز على رخصة القيادة لكنه لم يمارس السياقة ولم يمتلك عربة ليقودها.