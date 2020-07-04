انطلاق امتحانات الأساس بنيالا

نيالا :محجوب حسون

قرع والي جنوب دارفور بالنيابة اللواء شرطة صلاح الزين جرس بداية امتحانات شهادة مرحلة الأساس بالولاية.

وكشف عن أن عدد الجالسين لهذا العام (37850) تلميذاً وتلميذة تم توزيعهم على (217) مركزاً.

من جانبه أكد مدير عام وزارة التربية والتوجيه بالولاية عبدالعال صالح اكتمال كل الترتيبات بجميع محليات الولاية الـ(21) لامتحانات مرحلة الأساس التي جاءت بعد تأجيلها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.

في وقت أشار فيه مدير إدارة الصحة المدرسية بوزارة التربية والتوجيه حافظ أحمد عمر إلى تسلمهم لـ(4) آلاف كمامة من وزارة الصحة بالولاية للتلاميذ والتلميذات الممتحنين بالولاية والبالغ عددهم أكثر من (37) ألفاً، منوهاً إلى أن التزام ديوان الزكاة بالولاية بتسليمهم (20) ألف كمامة، وتسلموا (3800) ألف كمامة، وسيتم تسليم البقية خلال يوم السبت، مشيراً إلى أن توجيهاتنا لكل ولي أمر أن يحضر كمامة لابنه الممتحن.