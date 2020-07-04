نجل إبراهيم الشيخ يتهم مدير مكتب حمدوك باستهداف والده

الخرطوم: السوداني

اتهم نجل القيادي بقوى الحرية و التغيير ، إبراهيم الشيخ، مدير مكتب رئيس الوزراء حاتم قطان ، باستهداف والده .

وكتب محمد إبراهيم الشيخ في حسابه على الفيسبوك، أنه حينما وصل إلى قسم شرطة بري بعد اتهامه بتهريب وقود وصل بعده بدقائق رجل يدعى فرنساوي – يتبع للجان مقاومة البراري- ومعه حاتم قطان مدير مكتب حمدوك.

وأضاف: “أول سؤال سألني له فرنساوي قبل السلام والتحية إنت إبراهيم الشيخ علاقتو شنو بالجاز ده، ثم ألقى حاتم نظرة على الورق وخرج مسرعاً”.

و أكد محمد اطلاع قطان على الأوراق وتأكده من صحة الجاز الحر المباح والأختام، وتساءل: “ما علاقة حاتم قطان وفرنساوي بهذا كله، وما علاقة سونا وصفحة الشرطة بمستشار رئيس الوزراء، وتابع : “سألت أبي الذي على صلة بالرجل قديمة من هو القطان وفي أي شيء يستشار، أدركنا الصباح وسكت أبي عن الكلام المباح”، معتبراً ما حدث فيه استهداف لوالده إبراهيم الشيخ.