ارتفاع جديد في أسعار اللحوم الحمراء بالخرطوم

الخرطوم : عبيرجعفر

اكد بعض اصحاب الملاحم بالخرطوم إستمرار ارتفاع اللحوم الحمراء بسبب الترحيل والوقود وتذبذب الكهرباء .

وقال صاحب ملحمة بالخرطوم أحمد حسنين ل( السوداني ) إن الأسعار شهدت زيادة جديدة منذ مطلع الاسبوع بسبب الترحيل وارتفاع اسعار الماشية من مناطق الانتاج٫ مبينا ان سعر كيلو العجالي بلغ (540) جنيه بدلاعن(500) جنيه أما الضان (600) جنيه ٫ واشار لأثر تذبذب الكهرباء في تراجع المعروض تخوفا من الخسارة .

ولفت صاحب ملحمة بالسوق المركزي بابكر عمر لارتفاع الأسعار سنويا في هذا التوقيت من كل عام لامتناع منتجي الماشية عن البيع مما يحدث ندرة بالأسواق وارتفاع الأسعار ٫ مبينا ان سعر اللحم الصافي والمفروم (500) جنيه للكيلو وقطعة الكبدة (600) جنيه و كيلو العجالي (540- 550) جنيه متوقعا زيادة جديدة في الأسعار أما الضان فبلغ (800) جنيه للكيلو، وأوضح أن حجم الوارد من مناطق الانتاج ضعيف لارتفاع اسعار الأعلاف.